Regione Puglia, il capo della Protezione civile Lerario in carcere per corruzione: arrestato mentre intascava una tangente da 10mila euro (Di giovedì 23 dicembre 2021) arrestato in flagranza di reato, mentre intascava una mazzetta da 10mila euro da un imprenditore. È finito in carcere, accusato di corruzione, Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia. È il responsabile della strategia e governo dell’offerta e, ad interim, della Protezione civile. Lerario è stato fermato dalla Guardia di finanza di Bari, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10mila euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. L’arresto in carcere è avvenuto nell’ambito di indagini in corso relative alla attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021)in flagranza di reato,una mazzetta dada un imprenditore. È finito in, accusato di, Antonio Mario, dirigente. È il responsabilestrategia e governo dell’offerta e, ad interim,è stato fermato dalla Guardia di finanza di Bari, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma diin contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. L’arresto inè avvenuto nell’ambito di indagini in corso relative alla attività ...

Advertising

raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Puglia, arrestato responsabile protezione civile: preso con 10 mila € in busta - Affaritaliani : Puglia, arrestato responsabile protezione civile: preso con 10 mila € in busta - Sandro_sr74 : Il piu'pulito ha la rogna ??. Bari: corruzione, arrestato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia - semeraro_g : RT @Michele_Arnese: La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia,… - Michele_Arnese : La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Pug… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Puglia Puglia: 9004 i casi attualmente positivi La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 12,45 odierne. I casi attualmente positivi in Puglia sono 9004: 8812 in isolamento domiciliare, 192 i ricoverati in ospedale compresi ...

Puglia, arrestato il responsabile della Protezione civile: corruzione. Bloccato con 10mila euro in una busta I militari del Nucleo di polizia economico - finanziaria della guardia di finanza di Bari hanno arrestato in flagranza Antonio Mario Lerario , dirigente della Regione Puglia (sezione Strategia e governo dell'offerta e, ad interim, sezione Protezione civile), per il reato di corruzione. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini in relazione alla sua ...

Regione Puglia: 900 assunzioni e nuovi concorsi entro 2023 Ti Consiglio Mazzetta da 10mila euro, arrestato il capo della Protezione civile in Puglia Arrestato dalla Guardia di Finanza di Bari, in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia (sezione strategia e governo dell’offerta e, ad interim, sezione Protezione Civi ...

Nuovo terremoto in Puglia, arrestato dirigente della Regione responsabile della Protezione Civile. L’accusa è corruzione È stato fermato, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10mila euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia ...

Laha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 12,45 odierne. I casi attualmente positivi insono 9004: 8812 in isolamento domiciliare, 192 i ricoverati in ospedale compresi ...I militari del Nucleo di polizia economico - finanziaria della guardia di finanza di Bari hanno arrestato in flagranza Antonio Mario Lerario , dirigente della(sezione Strategia e governo dell'offerta e, ad interim, sezione Protezione civile), per il reato di corruzione. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini in relazione alla sua ...Arrestato dalla Guardia di Finanza di Bari, in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia (sezione strategia e governo dell’offerta e, ad interim, sezione Protezione Civi ...È stato fermato, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10mila euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia ...