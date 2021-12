Regali di Natale, il budget di spesa dei bergamaschi è inferiore a 300 euro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se il Natale del 2020 sarà ricordato come il primo dall’avvento del Covid, quello di quest’anno passerà alla storia come quello dell’incertezza. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se ildel 2020 sarà ricordato come il primo dall’avvento del Covid, quello di quest’anno passerà alla storia come quello dell’incertezza.

Advertising

Pontifex_it : Il Tempo di #Avvento serve a fermarsi e chiedersi come preparare il #Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi… - Eurosport_IT : Pioggia di peluches al Benito Villamarín. Il Betis ha fatto lanciare pupazzi in campo dai suoi tifosi, obiettivo: a… - juventusfc : Anche a Natale è fondamentale il gioco di squadra ???? Gioca con noi: crea la formula per un Natale perfetto ??… - LavVenezia : RT @LAVonlus: ?? ?? Scalda il tuo Natale e quello dei tuoi cari con i regali solidali LAV. ?? Abbandonato dalla sua famiglia Larsi è sparito p… - antbar12 : RT @scenarieconomic: #Draghi: 'Sono un nonno al servizio delle istituzioni'. 'Caro nonno, siamo i bambini greci, volevamo dirti che sei un… -