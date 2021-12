Record assoluto di contagi nelle ultime 24 ore. Sono 44.595. Mai così tanti dall’inizio della pandemia. La scorsa settimana positivo uno su tre tra i nuovi testati (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovo Record di contagi in Italia. nelle ultime 24 ore è stato registrato il più alto numero di nuovi casi dall’inizio della pandemia: 44.595 a fronte dei 36.293 di ieri (leggi l’articolo). Il precedente Record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. I decessi Sono 168 contro i 146 di ieri, per un totale di 136.245 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sono 901.450 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è al 4,9%, in lieve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovodiin Italia.24 ore è stato registrato il più alto numero dicasi: 44.595 a fronte dei 36.293 di ieri (leggi l’articolo). Il precedenteera stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. I decessi168 contro i 146 di ieri, per un totale di 136.245 vittimedell’epidemia.901.450 i tamponi molecolari e antigenici effettuati24 ore in Italia. Ieri erano stati 779.303. Il tasso di positività, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministeroSalute, è al 4,9%, in lieve ...

