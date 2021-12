"Reazioni avverse, quello che nessuno vuole ammettere sul vaccino": ricoveri e morti, l'orrore di Francesca Donato (Di giovedì 23 dicembre 2021) La tv italiana ha un serio problema con Francesca Donato. Il fatto che sia una eurodeputata non giustifica le castronerie che ogni volta spara in materia di Covid e vaccini, generando puntualmente una maxi-rissa a favore di telecamere perché gli altri ospiti della trasmissione di turno di certo non possono stare in silenzio dinanzi a certe falsità. L'ultimo scontro è andato in scena a Zona Bianca, la trasmissione di Rete4 condotta da Giuseppe Brindisi. “Non si parla mai di chi è ricoverato perché invece il vaccino lo ha fatto e ha avuto Reazioni avverse. E ce ne sono migliaia, decine di migliaia”, ha inventato di sana pianta la Donato. Non se ne parla perché è una cosa che non esiste, semplice: è pure facilmente dimostrabile, ma questo l'eurodeputata lo sa sicuramente, ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) La tv italiana ha un serio problema con. Il fatto che sia una eurodeputata non giustifica le castronerie che ogni volta spara in materia di Covid e vaccini, generando puntualmente una maxi-rissa a favore di telecamere perché gli altri ospiti della trasmissione di turno di certo non possono stare in silenzio dinanzi a certe falsità. L'ultimo scontro è andato in scena a Zona Bianca, la trasmissione di Rete4 condotta da Giuseppe Brindisi. “Non si parla mai di chi è ricoverato perché invece illo ha fatto e ha avuto. E ce ne sono migliaia, decine di migliaia”, ha inventato di sana pianta la. Non se ne parla perché è una cosa che non esiste, semplice: è pure facilmente dimostrabile, ma questo l'eurodeputata lo sa sicuramente, ormai ...

SaverioMascaro : @QgDelux @Piero42395724 In realtà.. QUESTI SIERI NON SERVONO A NIENTE ... ANZI POSSONO PROVOCARE GRAVI REAZIONI AVV… - enrico_mancio : @Rita10478890 @Michel_Polledri @borghi_claudio Quanti sono i morti da 'vaxxino' (in morti/milione di dosi)? Le reaz… - phrankea : @epizzami @net_maori @ADYFRAIASANJUST Tra le reazioni avverse al vaccino c'è pure quella che peggiora l'idiozia in… - LPincia : RT @semplic44495690: 12/03/21 LETTERA DI MEDICI E SCIENZIATI AL DIRETTORE DELL’EMA:“RITIRATE I VACCINI A mRNA COVID-19,TROPPE REAZIONI AVV… - RbBenzi : La FDA rilascia più dati sulle 'reazioni avverse' al vaccino Pfizerd -