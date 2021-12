(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unafricano, privo di permesso di soggiorno, è statodai Carabinieri ieri sera a Napoli dopo averto un telefonoed averto una giovane. L’uomo, Amin Sibde, 21 anni, del Gambia, ha avvicinato ieri sera una coppia di fidanzati ferma in auto in piazza Duca degli Abruzzi ed ha spalancato lo sportello, minacciando i due con un bastone. Il 21 enne si impadronito di un telefonoe, prima di fuggire, hato la. Le vittime dellahanno chiesto aiuto ad una pattuglia di carabinieri che transitava nella zona. I militari, sulla base della descrizione loro fornita, hanno bloccato poco dopo il gambiano, che è stato ...

SkyTG24 : #Napoli, ruba cellulare e molesta donna: arrestato 21enne - anteprima24 : ** #Rapina #Cellulare e molesta donna, arrestato #Immigrato ** - puntomagazine : Arrestato un 21enne; il giovane ha spalancato la porta della vettura e minacciando la coppia con un bastone ha port… - PantheonVerona : È stato arrestato il 26enne che giovedì sera ha rubato un cellulare a un uomo. Fermato dalla polizia, nel marsupio… - Uomodellastrad1 : RT @IlVenetoWeb: Verona. Ruba un cellulare e lo nasconde nel calzino: ventiseienne marocchino arrestato. Rinvenuto anche bottino di un’altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina cellulare

Minacciandoli con un bastone ha rubato loro ile prima di fuggire ha anche 'importunato' ... E' così finito in manette pere violenza sessuale Amin Sibde, gambiano del 2000, senza fissa ...... nonché di un telefonoe di alcuni monili d'oro. Il minuzioso riscontro delle ... ha consentito ai militari di appurare che laera da ricondursi ad una sorta di "recupero crediti" ...Un immigrato africano, privo di permesso di soggiorno, è stato arrestato dai Carabinieri ieri sera a Napoli dopo aver rapunato un telefono cellulare ed aver molestato una giovane donna.Una coppia di fidanzati era ferma in auto in Piazza Duca Degli Abruzzi quando un 21enne di origini gambiane ha spalancato lo sportello. Minacciandoli con un bastone ha rubato loro il ...