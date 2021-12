Ranking FIFA: l’Italia chiude il 2021 al 6° posto (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Nazionale di Roberto Mancini ha guadagnato 4 posizioni rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio al comando davanti a Brasile e Francia Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Nazionale di Roberto Mancini ha guadagnato 4 posizioni rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio al comando davanti a Brasile e Francia

