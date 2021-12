Ranking FIFA, il Belgio chiude al primo posto: la posizione dell’Italia (Di giovedì 23 dicembre 2021) La FIFA ha diramato il Ranking ufficiale di fine anno. Il Belgio resta al comando, Brasile e Francia sul podio. Ecco la posizione dell’Italia La FIFA ha ufficializzato il Ranking del 2021. Al primo posto resta il Belgio, che nei mesi scorsi aveva visto il suo primato vacillare. Sul podio anche il Brasile, secondo, e la Francia, terza. L’Italia di Roberto Mancini si piazza al sesto posto davanti a Spagna, Portogallo e Olanda. La top 10 del Ranking FIFA Belgio – 1828,45 punti Brasile – 1826,35 punti Francia – 1786,15 punti Inghilterra – 1755,52 punti Argentina – 1750,51 punti Italia – 1740,77 punti Spagna – 1704,75 punti Portogallo – 1660,25 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha diramato ilufficiale di fine anno. Ilresta al comando, Brasile e Francia sul podio. Ecco laLaha ufficializzato ildel 2021. Alresta il, che nei mesi scorsi aveva visto il suo primato vacillare. Sul podio anche il Brasile, secondo, e la Francia, terza. L’Italia di Roberto Mancini si piazza al sestodavanti a Spagna, Portogallo e Olanda. La top 10 del– 1828,45 punti Brasile – 1826,35 punti Francia – 1786,15 punti Inghilterra – 1755,52 punti Argentina – 1750,51 punti Italia – 1740,77 punti Spagna – 1704,75 punti Portogallo – 1660,25 ...

