Ramsey e il futuro alla Juventus

A scanso di equivoci e anche perché di fatto sarà sicuramente così: a prescindere dal mercato, Aaron Ramsey e famiglia in Italia e a Torino torneranno sicuramente, non fosse altro che per motivi burocratici e logistici. Quanto resteranno è molto meno sicuro, perché il centrocampista ex Arsenal rimane il primo sulla lista bianconera dei partenti, ormai corpo praticamente estraneo al progetto juventino, nel quale Massimiliano Allegri aveva provato a inserirlo come centrocampista centrale. Idea ben presto travolta dai problemi muscolari, che solo lo staff della sua Nazionale pare in grado di trattare: dal 1° ottobre ha giocato 6 minuti in bianconero, ma rispettivamente 90, 80, 71 e 90 nelle quattro partite disputate nello stesso periodo dal Galles.

