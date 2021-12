Raddoppiati i contagi nelle scuole, ora mancano i tamponi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due giorni fa era stato il viceministro alla Sanità Pier Paolo Sileri a paventarlo. “Per fermare il contagio potrebbe servire posticipare la riapertura delle scuole”. Lo aveva seguito più tardi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che aveva aggiunto: “Bisogna prevedere il green pass anche lì”. A smentire entrambi però ieri mattina ci ha pensato il Presidente del Consiglio Mario Draghi che durante la conferenza stampa di fine anno, interpellato sulla questione, ha detto parole inequivocabili: “No, non valuteremo una chiusura prolungata delle scuole dopo le vacanze di Natale”. A Roma e nel Lazio, tuttavia, il problema è particolarmente sentito. E non solo perché nei plessi scolastici i contagi viaggiano a una velocità maggiore che altrove, ma anche, e soprattutto, perché a dicembre il numero di classi in quarantena è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due giorni fa era stato il viceministro alla Sanità Pier Paolo Sileri a paventarlo. “Per fermare ilo potrebbe servire posticipare la riapertura delle”. Lo aveva seguito più tardi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che aveva aggiunto: “Bisogna prevedere il green pass anche lì”. A smentire entrambi però ieri mattina ci ha pensato il Presidente del Consiglio Mario Draghi che durante la conferenza stampa di fine anno, interpellato sulla questione, ha detto parole inequivocabili: “No, non valuteremo una chiusura prolungata delledopo le vacanze di Natale”. A Roma e nel Lazio, tuttavia, il problema è particolarmente sentito. E non solo perché nei plessi scolastici iviaggiano a una velocità maggiore che altrove, ma anche, e soprattutto, perché a dicembre il numero di classi in quarantena è ...

