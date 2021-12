Rachel Zegler è la protagonista dell'atteso remake di West Side Story (in uscita il 23 dicembre) di Steven Spielberg. È Maria nel ruolo che fu di Natalie Wood sessant'anni fa (Di giovedì 23 dicembre 2021) West Side Story di Steven Spielberg guarda le foto Quando Rachel Zegler – vent’anni, da Clifton, New Jersey – alla lista dei ringraziamenti di rito per una post-adolescente (mamma, papà, sorella, amiche d’infanzia) aggiunge gli avvocati, gli agenti e il team di addetti stampa, capisci che è lì per restare. Zegler di anni ne aveva solo diciassette quando mandò un video («Pessimo») in cui cantava I feel pretty. Destinatario l’ ufficio casting di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)diguarda le foto Quando– vent’, da Clifton, New Jersey – alla lista dei ringraziamenti di rito per una post-adolescente (mamma, papà, sorella, amiche d’infanzia) aggiunge gli avvocati, gli agenti e il team di addetti stampa, capisci che è lì per restare.dine aveva solo diciassette quando mandò un video («Pessimo») in cui cantava I feel pretty. Destinatario l’ ufficio casting di ...

