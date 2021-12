Quirinale, Vito (Forza Italia) a iNews24: “Berlusconi è il candidato più autorevole che il centrodestra può mettere in campo” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Onorevole, ci stiamo avvicinando all’appuntamento fondamentale dell’elezione del Capo dello Stato, secondo lei quali sviluppi dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? “Innanzitutto prima dell’elezione del Capo dello Stato c’è ancora da approvare la legge di Bilancio, e ad ora non c’è ancora traccia del testo definitivo” Mi pare di capire che sperava in una tempistica differente… L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Onorevole, ci stiamo avvicinando all’appuntamento fondamentale dell’elezione del Capo dello Stato, secondo lei quali sviluppi dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? “Innanzitutto prima dell’elezione del Capo dello Stato c’è ancora da approvare la legge di Bilancio, e ad ora non c’è ancora traccia del testo definitivo” Mi pare di capire che sperava in una tempistica differente… L'articolo proviene da Inews.it.

