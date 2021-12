Quirinale, Renzi contraddice Draghi: “Il capo dello Stato si può eleggere anche con un’altra maggioranza” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Il Quirinale fa sempre storia a sé”. Matteo Renzi contraddice Mario Draghi e apre all’elezione del prossimo presidente della Repubblica con una maggioranza diversa da quella che sostiene il governo, ricordando come anche sette anni fa “la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale”. “Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella è Stato un bene per l’Italia”, ha detto Renzi in un’intervista di Francesco Bei su La Repubblica. Ieri nella consueta conferenza stampa di fine anno, Draghi aveva invece auspicato che la ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Ilfa sempre storia a sé”. MatteoMarioe apre all’elezione del prossimo presidente della Repubblica con unadiversa da quella che sostiene il governo, ricordando comesette anni fa “laparlamentare fu diversa dallapresidenziale”. “Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta ladi Governo fu d’accordo: alcuni partiti erano scettici o contrari. Oggi possiamo dire che aver individuato Sergio Mattarella èun bene per l’Italia”, ha dettoin un’intervista di Francesco Bei su La Repubblica. Ieri nella consueta conferenza stampa di fine anno,aveva invece auspicato che la ...

