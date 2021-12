Quirinale, Draghi apre: cosa ha detto in conferenza stampa (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’occasione più ghiotta per capire cosa farà il Premier Mario Draghi è arrivata ieri – decisamente a sorpresa – dalla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio dall’Auditorium Antonianum. Da mesi, infatti, il suo nome rimbalza sui media come il più papabile oltre che auspicabile per raccogliere il passaggio di testimone da Sergio Mattarella che – almeno per ora – non sembra intenzionato al bis. E’ la prima domanda a mettere in imbarazzo (politico) il premier. “Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l’opera sia indispensabile che la legislatura continui per un altro anno? E nel caso, considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida?”. Chiede Antonella Cuppari di QN. Quirinale, Draghi si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’occasione più ghiotta per capirefarà il Premier Marioè arrivata ieri – decisamente a sorpresa – dalladi fine anno del presidente del Consiglio dall’Auditorium Antonianum. Da mesi, infatti, il suo nome rimbalza sui media come il più papabile oltre che auspicabile per raccogliere il passaggio di testimone da Sergio Mattarella che – almeno per ora – non sembra intenzionato al bis. E’ la prima domanda a mettere in imbarazzo (politico) il premier. “Lei ha fatto il punto sui risultati del governo. Ritiene che per completare l’opera sia indispensabile che la legislatura continui per un altro anno? E nel caso, considera necessario per garantire continuità al lavoro del governo che lei rimanga alla guida?”. Chiede Antonella Cuppari di QN.si ...

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - cocchi2a : RT @PaoloMaddalenaA: Per chi volesse approfondire la questione ??: - Rosyfree74 : RT @GianniCuperIoPD: Eleggiamo Draghi al Quirinale perché nel 2023 dia l’incarico di presidente del consiglio a se stesso. A quel punto si… -