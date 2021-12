Quirinale, Berlusconi: “Io candidato? Decisioni rimandate al nuovo anno” (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Il centrodestra sarà unito, abbiamo rimandato ogni decisione a dopo Natale, ai primi dell’anno”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, incontrando i giornalisti all’uscita da villa Grande dopo il vertice di centrodestra, alla domanda se fosse candidato per il Quirinale. Alla domanda se Mario Draghi dovesse restare a palazzo Chigi, Berlusconi ha poi replicato: “Non posso dare risposte sulle intenzioni degli altri”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Il centrodestra sarà unito, abbiamo rimandato ogni decisione a dopo Natale, ai primi dell’”. Lo ha detto Silvio, incontrando i giornalisti all’uscita da villa Grande dopo il vertice di centrodestra, alla domanda se fosseper il. Alla domanda se Mario Draghi dovesse restare a palazzo Chigi,ha poi replicato: “Non posso dare risposte sulle intenzioni degli altri”. L'articolo L'Opinionista.

