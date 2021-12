Quirinale, Berlusconi dopo il vertice di centrodestra: «Io candidato? Ne abbiamo parlato, decidiamo a gennaio» (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Io candidato al Quirinale? abbiamo parlato anche di questo». Silvio Berlusconi risponde così ai giornalisti all’uscita di Villa Grande su uno dei temi più caldi delle ultime settimane. Alla fine del vertice del centrodestra, tenutosi oggi 23 dicembre, il leader di Forza Italia ha commentato le voci che lo vorrebbero tra i nomi in lizza per la successione a Sergio Mattarella. «Ne abbiamo parlato e abbiamo anche rimandato ogni decisione all’inizio dell’anno prossimo», ha continuato Berlusconi. Sul futuro del premier Mario Draghi, il leader di Forza Italia ha preferito non esporsi troppo: «Lui ancora a Palazzo Chigi? Non posso dare risposte sulle intenzioni di altri». Al termine del ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) «Ioalanche di questo». Silviorisponde così ai giornalisti all’uscita di Villa Grande su uno dei temi più caldi delle ultime settimane. Alla fine deldel, tenutosi oggi 23 dicembre, il leader di Forza Italia ha commentato le voci che lo vorrebbero tra i nomi in lizza per la successione a Sergio Mattarella. «Neanche rimandato ogni decisione all’inizio dell’anno prossimo», ha continuato. Sul futuro del premier Mario Draghi, il leader di Forza Italia ha preferito non esporsi troppo: «Lui ancora a Palazzo Chigi? Non posso dare risposte sulle intenzioni di altri». Al termine del ...

Advertising

CarloCalenda : Il cdx continua a portare avanti la candidatura di Berlusconi e a dire che Draghi deve rimanere a Chigi. Ma Draghi… - martaottaviani : E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - fattoquotidiano : LA BOMBA DEL SOTTOSEGRETARIO | Ciò che sfugge è come sia possibile che i processi che l'ex cavaliere ha in corso (q… - Debora72174569 : RT @maurobiani: #Quirinale #Berlusconi Nuova variante. Oggi su @repubblica - MassimoChiaram7 : RT @antoniobravetti: #Berlusconi: io candidato al #Quirinale? Ne abbiamo parlato, decideremo a inizio anno -