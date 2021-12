«Questa volta vince la terza»: Federica Pellegrini testimonial per i vaccini in Veneto – Il video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federica Pellegrini è stata scelta come testimonial della campagna vaccinale anti Covid del Veneto per la terza dose. L’annuncio è arrivato direttamente da Luca Zaia, Presidente della Regione: «Il Veneto vuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con Federica Pellegrini». Nel video della campagna di sensibilizzazione, l’ex nuotatrice e campionessa olimpica dice: «Questa volta vince la terza» e «con la terza vinciamo insieme». Due giorni fa Pellegrini si era sottoposta alla terza dose di vaccino nella sua Verona, condividendo il momento con i follower su Instagram. View this post ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021)è stata scelta comedella campagna vaccinale anti Covid delper ladose. L’annuncio è arrivato direttamente da Luca Zaia, Presidente della Regione: «Ilvuole scendere in campo con una campagna internazionale e lo fa con». Neldella campagna di sensibilizzazione, l’ex nuotatrice e campionessa olimpica dice: «la» e «con lavinciamo insieme». Due giorni fasi era sottoposta alladose di vaccino nella sua Verona, condividendo il momento con i follower su Instagram. View this post ...

Advertising

NetflixIT : La seconda stagione di Emily in Paris è ora disponibile e la risposta a questa domanda è, ancora una volta, probabi… - Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - zaiapresidente : ??? 'QUESTA VOLTA VINCE LA TERZA'. L'invito a farsi la terza dose del vaccino antiCovid arriva da Federica Pellegri… - WrittenMemxries : Ho fatto le foto per il selca e anche questa volta ce l'abbiamo fatta ?? - haizverse : io conosco la nipote di questa grande icona e una volta ci siamo ritrovate a fare un pranzo insieme non è uno scher… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa volta Covid, Giorgetti: troppi esperti in tv, serve maggior cautela Non è la prima volta, viene riferito, che il ministro Giancarlo Giorgetti chiede una riflessione ... avrebbe detto al premier e agli altri ministri durante la riunione della cabina di regia di questa ...

Le migliori Serie TV del 2021 In questa sconfinata terra dell'abbondanza, abbiamo voluto stilare una classifica di fine anno ...esilarante quanto l'industria dello spettacolo sia distante dallo sfarzo e dal glamour di una volta ...

Crisi costituzionale in Bosnia Erzegovina: questa volta è diverso? Osservatorio Balcani e Caucaso Alonso: "Abbiamo grandi aspettative per la vettura del 2022" Questa settimana sia Alonso che il suo compagno di squadra, Esteban Ocon, avranno modo di provare per la prima volta la monoposto 2022, anche se soltanto virtualmente… “Il modello sarà pronto ...

Spezia, Kiwior: "Questa vittoria col Napoli deve darci maggiore consapevolezza" Tra i protagonisti della vittoria dello Spezia sul campo del Napoli, c'è anche Jakub Kiwior: "Ho cercato di fare del mio meglio, come ogni volta che scendo in campo, e sono molto felice di aver contri ...

Non è la prima, viene riferito, che il ministro Giancarlo Giorgetti chiede una riflessione ... avrebbe detto al premier e agli altri ministri durante la riunione della cabina di regia di...Insconfinata terra dell'abbondanza, abbiamo voluto stilare una classifica di fine anno ...esilarante quanto l'industria dello spettacolo sia distante dallo sfarzo e dal glamour di una...Questa settimana sia Alonso che il suo compagno di squadra, Esteban Ocon, avranno modo di provare per la prima volta la monoposto 2022, anche se soltanto virtualmente… “Il modello sarà pronto ...Tra i protagonisti della vittoria dello Spezia sul campo del Napoli, c'è anche Jakub Kiwior: "Ho cercato di fare del mio meglio, come ogni volta che scendo in campo, e sono molto felice di aver contri ...