Questa è la stazione ferroviaria più alta d'Europa: la vista da lassù vale il prezzo del biglietto (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Svizzera si possono ammirare panorami mozzafiato, grazie alle splendide montagne che in estate e in inverno regalano uno spettacolo di colori. Ma qui c'è anche la stazione ferroviaria più alta d'Europa. LEGGI ANCHE: — Genova, il treno di Harry Potter è pronto alla partenza per un'Epifania davvero speciale: info prezzi e date È stata inaugurata nel 1912 e dopo oltre cento anni continua a lasciare a bocca aperta i tantissimi turisti che la frequentano. Un percorso di poco meno di 10 km, di cui 7 fatti in una galleria che attraversa i monti Eiger e Mönch, compone la Ferrovia della Jungfrau. Si parte dalla stazione di Kleine Scheidegg a 2061 metri di altezza per arrivare a quella di Eigergletscher a 2.320. Qui la ferrovia termina il suo percorso a cielo aperto e si immerge nelle montagne, ...

