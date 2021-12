Quanto guadagna Mario Balotelli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Balotelli, prendere o lasciare. L’attaccante al momento in forza alla squadra turca Adana Demirspor allenata da Vincenzo Montella è uno di quei giocatori che ami o odi (sportivamente). Divisivo in ogni cosa, sul campo e fuori. Anche nello spogliatoio, l’ex tra le altre di Inter e Milan è una mina vagante. Simpatico, guascone, sempre pronto allo scherzo. A volte però anche esagerando e indisponendo allenatori e compagni. Solo nell’ultima settimana ha dato un calcio sulla nuca a Yunus Akgun per festeggiarlo dopo un gol e ha messo in imbarazzo il centrocampista Matias Vargas postando sui social un video dove lo «infastidisce» sfiorandogli la testa più volte con un paio di mutande. Eccolo, Balotelli, e poi si chiede «Why always me?» (fecero il giro del mondo le immagini della scritta che mostrò su una maglietta dopo un gol con il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021), prendere o lasciare. L’attaccante al momento in forza alla squadra turca Adana Demirspor allenata da Vincenzo Montella è uno di quei giocatori che ami o odi (sportivamente). Divisivo in ogni cosa, sul campo e fuori. Anche nello spogliatoio, l’ex tra le altre di Inter e Milan è una mina vagante. Simpatico, guascone, sempre pronto allo scherzo. A volte però anche esagerando e indisponendo allenatori e compagni. Solo nell’ultima settimana ha dato un calcio sulla nuca a Yunus Akgun per festeggiarlo dopo un gol e ha messo in imbarazzo il centrocampista Matias Vargas postando sui social un video dove lo «infastidisce» sfiorandogli la testa più volte con un paio di mutande. Eccolo,, e poi si chiede «Why always me?» (fecero il giro del mondo le immagini della scritta che mostrò su una maglietta dopo un gol con il ...

Advertising

zazoomblog : Montepremi Grande Fratello Vip 2021: quanto guadagna il vincitore? Soldi e cachet - #Montepremi #Grande #Fratello… - TotoAzzurro : @Yavonz15 La cessione di un ipotetico unico sostituto dei due centrali, in un momento in cui si rompono come fosser… - Yavonz15 : @TotoAzzurro Ma tu veramente stai pensando che sto fatto di Manolas ha inciso in qualche maniera con il campo? E p… - fradatri : @MariaTe98825114 @Robyfiza @sarotwist @matteorenzi Sig.ra Maria, ma non vede che il sig. Zan è un troll (uno dei ta… - APellino : RT @chichigallon: Non dimentichiamoci che Twitter è un social ed in quanto tale non è la vita reale. Gyn Lemon più fa la porca più guadagna… -