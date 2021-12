Advertising

riotta : Le minacce di #Putin all'Europa @NATO su #Ucraina derivano dalla sua debolezza domestica, #Russia non cresce e perd… - Majden3 : RT @SMaurizi: 13. Alberto Flores D'Arcais: 'Assange si è schierato apertamente da una parte,con i nemici dell'America'. E quali sono le pro… - NadaAlfano : RT @agambella: Oggi la tradizionale conferenza stampa fiume di Putin con 507 giornalisti ammessi. #Russia - marcuccimauriz : RT @Corriere: Putin: «La Russia non vuole un conflitto con l’Ucraina, dagli Usa reazioni positive» - AndreaMarano11 : RT @SMaurizi: 13. Alberto Flores D'Arcais: 'Assange si è schierato apertamente da una parte,con i nemici dell'America'. E quali sono le pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin Russia

Corriere della Sera

Lain generale al momento vede "una reazione positiva" degli Usa alle proprie proposte di garanzie di sicurezza: lo ha detto il presidente russo Vladimirdurante la sua conferenza stampa ..."Questa non è la nostra scelta (preferita), non la vogliamo" .È l'Occidente che deve fornire "immediatamente, ora" garanzie di sicurezza allae non vice versa.ha detto che ci sono state ...Se la Russia dovesse chiudere i rubinetti del gas e/o limitare le forniture, viste le tensioni con la Nato e l'Europa, cosa accadrebbe al vecchio continente?La Russia in generale al momento vede "una reazione positiva" degli Usa alle proprie proposte di garanzie di sicurezza: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa ...