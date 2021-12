Pulizia dei fossi a Civitavecchia | Magliani | “Necessario scongiurare il dissesto idrogeologico”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– La programmata attività dideiè continuata anche nelle ultime settimane, per garantire la massima tenuta possibile dei corsi d’acqua sul territorio comunale. A fare il punto della situazione è Manuel, Vicesindaco con delega all’Ambiente. “Le cronache nazionali, e purtroppo anche quelle locali degli ultimi anni, hanno impartito alla nostra comunità severe lezioni su quanto sia importante mantenere un livello costante di attenzione sull’assettodel territorio. Come è stato possibile vedere, le pur consistenti e insistite precipitazioni delle ultime settimane sono state smaltite senza danni e ciò è anche merito delle azioni messe in campo. Oltre allapuntuale delle caditoie che avviene ad opera di Csp, particolare importanza ha ...

Advertising

emergenzavvf : Spesso gli #incendi hanno origine nella canna fumaria per combustione della fuliggine depositata sulle pareti inter… - pieroomega2 : #NessunoTocchiVirginia L'incapace #Gualtieri, nonostante le prebende elargite col denaro pubblico e il raddoppio di… - niegotiziana : RT @emergenzavvf: Spesso gli #incendi hanno origine nella canna fumaria per combustione della fuliggine depositata sulle pareti interne. Fa… - BoredAfRicc : stavo facendo pulizia chat whatsapp e ho ritrovato sta chat di aprile con sto tipo di roma con cui mi sono “sentito… - Mauri_SMM_SEO : @Rita00165512 Io invece vorrei veder uscire da quella porta il Cavaliere dal cavallo bianco, con la lunga spada del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizia dei

Il Faro online

È stato previsto un serbatoio di acqua piovana per l'irrigazionevigneti intorno e per le operazioni di. Jonathan Maltus , proprietario di Le Dôme, racconta: "Quando ho incontrato Norman ......Natale e si cerca di capire se il sindaco Gualtieri riuscira' a mantenere la promessa sulla...della Tiburtina dove le vie limitrofe all'arteria principale soffrono per una mancata raccolta...Rimedi e metodi casalinghi, o anche caserecci: in questo periodo in particolare danno quel tocco di tradizionale e romantico che non guasta. E anche nelle Domeniche Bestiali il “casereccio” è molto in ...Mancano tre giorni al Natale e si cerca di capire se il sindaco Gualtieri riuscira' a mantenere la promessa sulla pulizia della citta'. Grandi ...