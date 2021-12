Puglia | corona virus | oltre mille casi in un giorno In attesa del bollettino regionale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Indelodierno, le stime di queste ore danno prospettare il superamento, e non di poco, deinuovidiin. notizia in aggiornamento L'articoloin un Indel proviene da Noi Notizie..

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puglia corona

Noi Notizie

... i componenti del Consiglio Regionale ANBed il Comandante del 7' Reggimento Bersaglieri, il Colonnello Andrea Fraticelli per gli onori di rito presenziando alla deposizione delladi ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Dati del giorno: 22 dicembre 2021 952 Nuovi casi 33.337 Test giornalieri 0 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 375 Provincia di Bat: 48 Provincia di Brindisi: 153 ...In attesa del bollettino regionale odierno, le stime di queste ore danno prospettare il superamento, e non di poco, dei mille nuovi casi di corona virus in Puglia. Do il mio consenso affinché un cooki ...5.472.469 casi, 136.077 morti, 4.933.663 guariti, 402.729 malati. Dati Protezione Civile del 22 dicembre 2021. Prosegue la crescita dei ...