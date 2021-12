PSG | Sergio Ramos espulso e i tifosi lo accusano «vecchio»

Advertising

CB_Ignoranza : Ieri Sergio Ramos è entrato al 46’, si è fatto ammonire all’81’ e all’86’ si è beccato il primo cartellino rosso da… - CalcioNews24 : I tifosi del #PSG accusano #SergioRamos ?? - SportPesa_IT : Terza partita per Sergio Ramos con il PSG. Entra al 46', ammonito all'82' ed espulso al 86'. Esperienza breve, ma i… - MA_t_TIA : RT @CB_Ignoranza: Ieri Sergio Ramos è entrato al 46’, si è fatto ammonire all’81’ e all’86’ si è beccato il primo cartellino rosso da quand… - LCKekkoDL98 : RT @CB_Ignoranza: Ieri Sergio Ramos è entrato al 46’, si è fatto ammonire all’81’ e all’86’ si è beccato il primo cartellino rosso da quand… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Sergio

ASCOLTA IeriRamos è stato espulso dopo essere entrato nel corso della partita contro il Lorient. I tifosi dello accusano I tifosi delinsorgono nei confronti diRamos, come riportato da Itasportpress. Il difensore spagnolo, espulso nel corso della partita, avrebbe ricevuto messaggi poco positivi dai suoi sostenitori. ...tutte le notizie di- ramos Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...I tifosi del PSG lo aspettavano con ansia. Sergio Ramos è stato il timoniere indiscusso della difesa del Real Madrid per sedici anni prima di lasciare la capitale spagnola la scorsa estate dopo non av ...ASCOLTA Ieri Sergio Ramos è stato espulso dopo essere entrato nel corso della partita contro il Lorient. I tifosi del Psg lo accusano I tifosi del PSG insorgono nei confronti di Sergio Ramos, come rip ...