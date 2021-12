“PSG, ieri una agonia…”: Donnarumma-Navas, il commento dalla Costa Rica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pareggio amaro, quello di ieri del Paris Saint Germain contro il Lorient. E’ arrivato il commento dalla Costa Rica su Keylor Navas. Un pareggio che sta facendo ancora discutere, quello raccolto ieri dal Paris Saint Germain contro il Lorient. Soltanto Mauro Icardi ha tenuto a galla una squadra, al netto della grande mole di campioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Pareggio amaro, quello didel Paris Saint Germain contro il Lorient. E’ arrivato ilsu Keylor. Un pareggio che sta facendo ancora discutere, quello raccoltodal Paris Saint Germain contro il Lorient. Soltanto Mauro Icardi ha tenuto a galla una squadra, al netto della grande mole di campioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

