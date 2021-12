Profitti illeciti per centinaia di milioni dai bonus edilizia | scoperta grande truffa

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Guardia di Finanza ha scoperto un enorme frode al fisco. Fatture per operazioni inesistenti per lavori edili per ottenere in modo illegittimofiscali anche quelli per rifare le facciate dei ...

Corriere Roma

La Guardia di Finanza ha scoperto un enorme frode al fisco. Fatture per operazioni inesistenti per lavori edili per ottenere in modo illegittimo bonus fiscali anche quelli per rifare le facciate dei ...... per investire " grazie a sofisticate tecniche che richiedono sistemi di occultamento e reimpiego del denaro e all'apporto di professionisti compiacenti " idei loro traffici. " I ...Due inchieste parallele svelano tra Foggia e la Capitale le pratiche illegali sulla gestione e ottenimento dei crediti di imposta con una serie di società prestanome ...La Guardia di finanza di Latina ha scoperto 96 braccianti indiani sfruttati in un'azienda agricola pontina del settore florovivaistico, sottoposti a condizioni di lavoro e ad una sorveglianza pressant ...