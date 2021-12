Preso il terrore dei negozianti di Viale Marconi: li rapinava armato di pistola, incastrato dalle telecamere (Di giovedì 23 dicembre 2021) Era diventato il terrore dei negozianti di Viale Marconi a Roma M.M., romano di 37 anni, sottoposto a fermo dagli investigatori dell’XI Distretto San Paolo. In 3 diverse circostanze e 3 diversi negozi, precisamente una profumeria, un negozio di articoli per la casa ed una gioielleria, erano state commesse, pistola alla mano, delle rapine ad opera di un uomo. Dopo accurate e capillari indagini, visionate le telecamere dei negozi interessati, i poliziotti hanno individuato il presunto responsabile, che però risultava irreperibile nella sua residenza. Rapine pistola in pugno a Viale Marconi: Preso il responsabile Grazie ad ulteriori accertamenti gli agenti hanno poi scoperto che M.M. alloggiava in diversi alberghi della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Era diventato ildeidia Roma M.M., romano di 37 anni, sottoposto a fermo dagli investigatori dell’XI Distretto San Paolo. In 3 diverse circostanze e 3 diversi negozi, precisamente una profumeria, un negozio di articoli per la casa ed una gioielleria, erano state commesse,alla mano, delle rapine ad opera di un uomo. Dopo accurate e capillari indagini, visionate ledei negozi interessati, i poliziotti hanno individuato il presunto responsabile, che però risultava irreperibile nella sua residenza. Rapinein pugno ail responsabile Grazie ad ulteriori accertamenti gli agenti hanno poi scoperto che M.M. alloggiava in diversi alberghi della ...

Advertising

CorriereCitta : Preso il terrore dei negozianti di Viale Marconi: li rapinava armato di pistola, incastrato dalle telecamere - fjranskka : @lorepregliasco @danielebanfi83 Senza contare che chi per sfiga l’ha preso (a un passo dalla terza dose) sta precip… - manu_etoile : RT @Oche1989: Sono perfettamente d'accordo Crisanti stava rinsavendo e cercando di trattare il Covid e la variante Omicron senza psicosi o… - Oche1989 : Sono perfettamente d'accordo Crisanti stava rinsavendo e cercando di trattare il Covid e la variante Omicron senza… - CircusRedTicket : RT @SlKim: Regime di terrore in cui ci fa vivere mia madre: la sento al telefono con daddy “ah non mi hai preso del pane fresco per la cola… -

Ultime Notizie dalla rete : Preso terrore La cultura dell'alibi, Spalletti erede dell'applicazione monastica di Ottavio Bianchi A Napoli, città imperniata attorno a un patologico terrore dell'abbandono " luogo dove si emigra ma ... Vixen - Demme, Prancer - Politano " e, reduce da giornate di squalifica, ha preso su di sé il ...

Dittature, che passione! ... che qui va alla grande, c'è un termine che tra i tanti ha preso il sopravvento: dittatura. ... la strategia "ideata" dai golpisti per seminare terrore nella popolazione. D'altro canto, il manuale di ...

Preso il terrore dei negozianti di Viale Marconi: li rapinava armato di pistola, incastrato dalle telecamere Il Corriere della Città Parigi, liberata una delle due donne tenute in ostaggio Terrore a Parigi, uomo armato di coltello sequestra due donne: nessun collegamento con il terrorismo. Il sequestro delle due donne è stato prontamente segnalato alle autorità competenti che hanno rapi ...

Uomo prende in ostaggio due donne: terrore in un negozio a Parigi Un uomo armato di coltello, «conosciuto per problemi psichiatrici», ha preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12ø arrondissement di Parigi, si apprende da una fonte ...

A Napoli, città imperniata attorno a un patologicodell'abbandono " luogo dove si emigra ma ... Vixen - Demme, Prancer - Politano " e, reduce da giornate di squalifica, hasu di sé il ...... che qui va alla grande, c'è un termine che tra i tanti hail sopravvento: dittatura. ... la strategia "ideata" dai golpisti per seminarenella popolazione. D'altro canto, il manuale di ...Terrore a Parigi, uomo armato di coltello sequestra due donne: nessun collegamento con il terrorismo. Il sequestro delle due donne è stato prontamente segnalato alle autorità competenti che hanno rapi ...Un uomo armato di coltello, «conosciuto per problemi psichiatrici», ha preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12ø arrondissement di Parigi, si apprende da una fonte ...