Presidente della Repubblica, parla Iva Zanicchi:"Se avessero dubbi, da nonna mi candido io" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se la corsa al Quirinale ha portato nelle ultime settimane al sorgere delle più inaspettate ipotesi su chi prenderà il posto di Sergio Mattarella, è pur vero che non c'è limite alle sorprese. Ora, ad auto-candidarsi a Presidente della Repubblica è nientemeno che Iva Zanicchi, che in un'intervista ha deciso di proporre il suo nome, in toni scherzosi, strizzando l'occhiolino ai politici di età avanzata che ancora la fanno da padroni nel contesto politico italiano. Iva Zanicchi: dopo nonno e bisnonno, arriva la "nonna" Se qualche giorno fa Draghi aveva parlato di sé nei termini di "nonno" – "Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni", aveva detto in conferenza stampa- è notizia recentissima che a correre per il Colle ci sarebbe anche un ...

