Presenza di istamina | prodotto ritirato dai supermercati

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Rilevata ladidal mercato. Andiamo a scoprire nel dettaglio di qualesi tratta Il lavoro del Ministero della salute a tutela dei cittadini prosegue sempre con grande attenzione. Ritirati ancora diversi prodotti potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli utenti. In questa circostanza sono state trovate tracce di. Se vi state chiedendo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Unes ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di filetti di alici in olio di oliva a marchio Sapori di Mare per la " probabiledi". Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 95 grammi con il numero di lotto L20/331 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 25/05/2022. I filetti di alici sono ...... il cui assorbimento da parte dell'organismo è favorito dalla cottura e dalla concomitante... A causa del loro contenuto dipossono dare origine a reazioni di sensibilizzazione. Gruppo ...