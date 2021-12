Premio ANGI 2021: menzione speciale al Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella prestigiosa sede del Comitato Paralimpico Italiano a Roma, è avvenuto l’incontro tra il Presidente Luca Pancalli e la delegazione dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’occasione è stata propizia per confrontarsi sull’importanza di investire nei giovani, nel benessere e nello sport in una visione di inclusione, partecipazione attiva e sviluppo solidale in termini valoriali di crescita e sostenibilità. Nel corso dell’incontro l’ANGI, rappresentata dal Presidente Gabriele Ferrieri e dal membro del Comitato scientifico Daniel Della Seta (autore e conduttore de “L’Italia che va…” RadioRai) ha conferito l’Innovation Business Award al Presidente Pancalli per il suo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella prestigiosa sede dela Roma, è avvenuto l’incontro tra ile la delegazione dell’– Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’occasione è stata propizia per confrontarsi sull’importanza di investire nei giovani, nel benessere e nello sport in una visione di inclusione, partecipazione attiva e sviluppo solidale in termini valoriali di crescita e sostenibilità. Nel corso dell’incontro l’, rappresentata dalGabriele Ferrieri e dal membro delscientifico Daniel Della Seta (autore e conduttore de “L’Italia che va…” RadioRai) ha conferito l’Innovation Business Award alper il suo ...

