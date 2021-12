Premier | rinviate ufficialmente Liverpool - Leeds e Wolves - Watford

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LONDRA (Regno Unito) - Il Covid continua a condizionare laLeague e altri due match , in programma per il Boxing Day, sono statirinviati : si tratta della sfida tra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier rinviate

LaLeague specifica inoltre che analizzerà " le singole richieste di rinvio dei club , verificandone la situazione, fermo restando che è intenzione collettiva, dei club e della Lega, ...Cambia il programma del boxig day, la Lega inglese costretta a posticipare altre due gare LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora partitea causa del Covid inLeague. Questa volta a saltare sono quelle in programma per il boxing day: Liverpool - Leeds e Wolverhampton - Watford. Lo ha deciso il cda della Lega calcio ...Londra, 23 dic. - Nonostante l'ondata di contagi da Covid-19 che stanno colpendo in maniera cospicua il Regno Unito il Boxing Day si giocherà ma ci sono già due ...Il Boxing Day si giocherà ma ci sono già due partite posticipate tra quelle in calendario domenica 26 dicembre La Premier League ha infatti annunciato con una nota ufficiale il rinvio di Wolverhampton ...