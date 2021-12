Advertising

orizzontescuola : Popy on the road, dall’Umbria al Ministero dell’Istruzione in bicicletta per gli studenti con disabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Popy the

iCrewPlay.com

Giorgio Massoli e i suoi 4 amici lanciano una nuova iniziativa per una scuola più inclusiva. Si parte il 19 dicembre (UNWEB) " Perugia, " I protagonisti di "Umbria Coast to Coast "onRoad" sono pronti a fare il prossimo passo verso un futuro migliore per i ragazzi disabili e le loro famiglie. Giorgio Massoli, papà di Caterina, detta, una bimba di otto anni nata ...L'iniziativa 'onROAD... to ROME' è sponsorizzata e realizzata in collaborazione con la FISH Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), tantoché il presidente Vincenzo ...Ajay Singh lifted a total of 322kg to win India's third gold medal in Commonwealth Weightlifting Championships in Tashkent. He also created a national record in the snatch event lifting 147kg.Ajay Singh won the men’s 81kg category to clinch India’s third gold of the Commonwealth weightlifting championships here on Sunday. Ajay lifted a total of 322 kg and also set a National record in ...