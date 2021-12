Pomeriggio 5, non va in onda: Barbara D’Urso sta male? La verità (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molti telespettatori si sono allarmati quando non hanno visto Pomeriggio 5. Molti si sono chiesti se la D’Urso stesse male. La risposta arriva direttamente da lei. Barbara D’Urso (GettyImages)Uno degli appuntamenti pomeridiana con l’informazione è sicuramente Pomeriggio 5. Da anni, ormai, Barbara D’Urso tiene costantemente aggiornati i telespettatori su cronaca e attualità. Un programma che ancora oggi riscuote un certo successo. Non a caso, questo programma non ha risentito minimamente del calo di ascolti. Cosa che, invece, non hanno fatto gli altri programmi condotti dalla D’Urso. Negli ultimi giorni, però, Pomeriggio 5 non va più in onda. Tale cosa ha turbato i tantissimi ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molti telespettatori si sono allarmati quando non hanno visto5. Molti si sono chiesti se lastesse. La risposta arriva direttamente da lei.(GettyImages)Uno degli appuntamenti pomeridiana con l’informazione è sicuramente5. Da anni, ormai,tiene costantemente aggiornati i telespettatori su cronaca e attualità. Un programma che ancora oggi riscuote un certo successo. Non a caso, questo programma non ha risentito minimamente del calo di ascolti. Cosa che, invece, non hanno fatto gli altri programmi condotti dalla. Negli ultimi giorni, però,5 non va più in. Tale cosa ha turbato i tantissimi ...

