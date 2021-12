Politano: «Non siamo finiti e lo dimostreremo» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Matteo Politano ha provato, visto il momento pesante, a motivare i compagni e i tifosi con un determinato «non siamo finiti». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Politano (@matteoPolitano16) Dall’isolamento, anche il capitano Lorenzo Insigne ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra. Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo!!! FNS In ultimo, Anguissa ha risposto a un tifoso che l’ha accusato di avere la testa già in Coppa D’Africa. «Io non sono così, fraté»: così gli ha detto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta del Napoli contro lo Spezia. Matteoha provato, visto il momento pesante, a motivare i compagni e i tifosi con un determinato «non». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo(@matteo16) Dall’isolamento, anche il capitano Lorenzo Insigne ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra. Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsi subito e pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo!!! FNS In ultimo, Anguissa ha risposto a un tifoso che l’ha accusato di avere la testa già in Coppa D’Africa. «Io non sono così, fraté»: così gli ha detto. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : #Politano: «Non siamo finiti e lo dimostreremo» Tante le reazioni social all’inattesa sconfitta interna con lo Spe… - tuttonapoli : La promessa di Politano: 'Non siamo finiti e lo dimostreremo! Perdere così fa male...' - Daniele91Nap : @pasquale_caos @FianteAlighieri Allora ti prendo Elmas come esempio Anche se non sarà un fenomeno in campo il suo a… - fedecaccy : @ROI05841958 Quest’anno gli esterni malissimo tutti. Almeno Politano non fa dichiarazioni o post del cavolo - dangiuntolee : @Rioda_dr @audelss @kiingg____ @fran_rkid @DomPepeLiberato Guarda ti dirò, Lozano temo che 25 possa darteli solo un… -