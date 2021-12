Pnrr | Draghi “Serve un impegno quotidiano fino al 2026”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta la cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Siamo qui per esaminare la prima relazione al Parlamento, che coincide con la mia dichiarazione di ieri sul fatto che abbiamo raggiunto l’obiettivo del conseguimento dei 51 obiettivi del Piano, e che invieremo presto la richiesta alla Commissione europea per il pagamento della prima rata – ha detto il presidente del Consiglio Marionella sua introduzione ai lavori -. Il risultato è stato raggiunto grazie soprattutto a voi e alle vostre amministrazioni, e grazie alla disponibilità del Parlamento. In particolare, ringrazio il ministro Franco per lo straordinario lavoro fatto dal suo Ministero. E voglio ringraziare anche gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’azione svolta: sono stati molto efficaci sin dall’inizio di questo processo. Grazie anche ...

Aver conseguito i 51 obiettivi previsti dal Piano e' importante, ma non è il momento di adagiarsi per l'obiettivo raggiunto', ha proseguito. Secondo il premier, 'ilè un piano di ......dei 51 target e milestone di chi ha parlato oggi e ieri il premier Mario. Agli enti locali 36%, 80 mld con fondo complementare - "Si stima che circa il 36 per cento delle risorse del...ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta la cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Siamo qui per esaminare la prima relazione al Parlamento, ...«Questo è solo l’inizio di un lungo processo. C’è bisogno di un impegno quotidiano fino al 2026. Aver conseguito i 51 obiettivi previsti dal Piano è importante, ma non è il momento di adagiarsi per l’ ...