Pnrr: Draghi, ‘occasione unica per cambiare percezione Italia nel mondo’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Se vogliamo che la percezione dell’Italia all’estero cambi in modo permanente, questa è un’occasione unica: dimostrare che tutte le risorse del Piano sono spese correttamente e onestamente, evitando fenomeni di corruzione e infiltrazioni delle organizzazioni criminali. E le vostre amministrazioni – anche in questo caso – svolgono un ruolo fondamentale”. Così il premier Mario Draghi, aprendo la cabina di regia sul Pnrr, conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Se vogliamo che ladell’all’estero cambi in modo permanente, questa è un’occasione: dimostrare che tutte le risorse del Piano sono spese correttamente e onestamente, evitando fenomeni di corruzione e infiltrazioni delle organizzazioni criminali. E le vostre amministrazioni – anche in questo caso – svolgono un ruolo fondamentale”. Così il premier Mario, aprendo la cabina di regia sul, conclusa da pochi minuti a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

