Piersilvio Berlusconi e il divismo anti-social impermeabile al gossip

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Accanto al chiassoso mondo virtuale popolato da gente che sgomita per un like e racconta tutto, ma proprio tutto della sua vita, ce n’è un altro piccolo e quieto che fa dell’invisibilità il contrassegno della propria...

Advertising

Corriere : Berlusconi è diventato bisnonno; Piersilvio è nonno a 52 anni della piccola Olivia - benny_bove : RT @Corriere: Berlusconi è diventato bisnonno; Piersilvio è nonno a 52 anni della piccola Olivia - UnioneSarda : Silvio #Berlusconi è bisnonno: Olivia è la nipote di Piersilvio - DeveloperHart : RT @repubblica: Berlusconi: Piersilvio è nonno a 52 anni e Silvio bisnonno della piccola Olivia. Nascita nascosta per mesi - InfinitoIsacco : RT @chedisagio: Dunque nel giorno in cui Draghi si definisce 'il nonno delle istituzioni', Berlusconi fa sapere di essere bisnonno https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Piersilvio Berlusconi

Silvioè infatti diventato bisnonno e il figliononno a 52 anni. La nipotina dell'amministratore delegato di Mediaset sarebbe nata ad aprile 2021. Solo ora la notizia è uscita ...Ecco una bellissima sorpresa. La figlia primogenita di Pier Silvio, Lucrezia, 31 anni, è diventata mamma della piccola Olivia. Finora la notizia non era stata volutamente divulgata dalla famiglia (la bambina è nata in aprile) proprio per non accendere ...Acht Monate lang wurde die Nachricht geheim gehalten, erst jetzt ist bekannt, dass Silvio Berlusconi Urgroßvater geworden ist. Seine Nichte Lucrezia, Tochter von Piersilvio und dem Model Emanuela Muss ...La notizia è stata tenuta riservata per otto mesi, e solo ora si sa che Silvio Berlusconi è diventato bisnonno. Sua nipote Lucrezia, figlia di Piersilvio e della modella Emanuele Mussida, ha avuto una ...