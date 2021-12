Picchia e minaccia compagna, boss condannato anche in Appello (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – In un periodo di crisi del suo matrimonio aveva allacciato una relazione sentimentale con un esponente di spicco della camorra di Mondragone (Caserta) Angelo Gagliardi – attualmente in carcere – ma ben presto si è ritrovata vittima di un incubo fatto di continue aggressioni fisiche e minacce di morte, che non hanno risparmiato neanche la figlia minore. Una vicenda di violenza di genere – in cui è emerso peraltro un ruolo “attivo” nelle violenze di altre donne vicine al boss – che si è conclusa alla Corte di Appello di Napoli con la condanna di Gagliardi per stalking a 5 anni e tre mesi di carcere, che conferma la pena disposta in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere qualche mese fa (giugno 2021). La storia si è consumata in un breve arco temporale, ovvero dal luglio 2019, quando la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – In un periodo di crisi del suo matrimonio aveva allacciato una relazione sentimentale con un esponente di spicco della camorra di Mondragone (Caserta) Angelo Gagliardi – attualmente in carcere – ma ben presto si è ritrovata vittima di un incubo fatto di continue aggressioni fisiche e minacce di morte, che non hanno risparmiato nela figlia minore. Una vicenda di violenza di genere – in cui è emerso peraltro un ruolo “attivo” nelle violenze di altre donne vicine al– che si è conclusa alla Corte didi Napoli con la condanna di Gagliardi per stalking a 5 anni e tre mesi di carcere, che conferma la pena disposta in primo grado dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere qualche mese fa (giugno 2021). La storia si è consumata in un breve arco temporale, ovvero dal luglio 2019, quando la ...

