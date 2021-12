Petrucci “Risultati straordinari ma penalizzati sui contributi”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il bilancio del 2021 è positivo, da 32 anni non partecipavamo ai Giochi Olimpici e abbiamo ottenuto un quinto posto con la nazionale maschile e un sesto posto con le ragazze del 3×3, senza dimenticare la vittoria dei ragazzi in Serbia dove nessuno ci riteneva favoriti. Sono, ma proprio quest'anno riceviamo menoda Sport e Salute: complimenti, loro conoscono lo sport”. Questa la riflessione di Giannisul 2021 del basket italiano. Il presidente della Federazione italiana pallacanestro è deluso per la ripartizione deidecisa da Sport e Salute. “Sono sempre stato critico e questa deiè l'ultima goccia – ha spiegatoin un'intervista all'Italpress – Sport e Salute pensa di fare ...

ROMA (ITALPRESS) – "Il bilancio del 2021 è positivo, da 32 anni non partecipavamo ai Giochi Olimpici e abbiamo ottenuto un quinto posto con la nazionale maschile e un sesto posto con le ragazze del 3× ...
ROMA (ITALPRESS) – "Sono sempre stato critico verso Sport e Salute, questa dei contributi è l'ultima goccia. Non conoscono il mondo dello sport". Così, in un'intervista all'Italpress, Gianni Petrucci ...