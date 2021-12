Perché il piano di Draghi per il Quirinale passa per il governo bis (e chi può sostituirlo a Chigi) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Avrebbe potuto dire, come ha fatto in altre occasioni, che era troppo presto per parlare di Quirinale e che così non si rispettava il presidente Mattarella. Invece Mario Draghi ieri durante la consueta conferenza stampa di fine anno ha aperto alla possibilità di ascendere al Colle. Ma ha anche dettato una condizione ben precisa. Ovvero che la sua maggioranza non si sfaldi. E che il governo vada avanti anche senza di lui. Il senso dell’affermazione del premier è chiarissimo: non vuole arrivare alla presidenza della Repubblica per sciogliere le Camere e portare il paese al voto. Ma vuole che l’esperienza dell’esecutivo continui. Possibilmente con la stessa «ampia» maggioranza che lo ha sostenuto finora. Riuscirà? La strategia di nonno Mario I retroscena dei giornali oggi fanno notare che quello di “nonno Mario” è stato prima di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Avrebbe potuto dire, come ha fatto in altre occasioni, che era troppo presto per parlare die che così non si rispettava il presidente Mattarella. Invece Marioieri durante la consueta conferenza stampa di fine anno ha aperto alla possibilità di ascendere al Colle. Ma ha anche dettato una condizione ben precisa. Ovvero che la sua maggioranza non si sfaldi. E che ilvada avanti anche senza di lui. Il senso dell’affermazione del premier è chiarissimo: non vuole arrivare alla presidenza della Repubblica per sciogliere le Camere e portare il paese al voto. Ma vuole che l’esperienza dell’esecutivo continui. Possibilmente con la stessa «ampia» maggioranza che lo ha sostenuto finora. Riuscirà? La strategia di nonno Mario I retroscena dei giornali oggi fanno notare che quello di “nonno Mario” è stato prima di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché piano L'asse tra Enrico e Giorgia per rilanciare la vocazione minoritaria del Pd e consegnare l'Italia ai sovranisti Perché dall'altra parte non c'è il centrodestra berlusconiano di allora, che peraltro, ripetiamolo ... nel pieno della battaglia per realizzare gli investimenti " e le connesse riforme " del Piano ...

Assassinio sul Nilo: Hyksos, l'origine di tutti i nostri guai? Se certe decisioni prese in Vaticano influenzano ancora la politica italiana, è perché continuiamo ... L'ultima resistenza al piano sarebbe stata opposta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. Poi, quasi ...

Aurora Ramazzotti confessa Ecco perch non amo il Natale Gossip News dall'altra parte non c'è il centrodestra berlusconiano di allora, che peraltro, ripetiamolo ... nel pieno della battaglia per realizzare gli investimenti " e le connesse riforme " del piano ... Se certe decisioni prese in Vaticano influenzano ancora la politica italiana, è perché continuiamo ... L'ultima resistenza al piano sarebbe stata opposta dall'imperatore Giuliano l'Apostata. Poi, quasi ...