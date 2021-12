Perché il freddo fa scaricare la batteria del cellulare (e come evitarlo) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il freddo e gli sbalzi termici non sono i migliori amici degli smartphone. Il gelo d’inverno e le alte temperature d’estate hanno un effetto disastroso sulle prestazioni generali del device, mettendone a rischio il funzionamento in termini di durata della batteria ridotta, malfunzionamenti software e rallentamenti generalizzati. Quante volte hai dimenticato il telefono sotto al sole e ti è comparso quel messaggio fastidioso di surriscaldamento che ti ha invitato a mettere da parte il cellulare per qualche minuto? Oppure quando hai provato a usarlo mentre stavi sciando e la condensa ha rischiato di rompere le componenti sotto al display? Fino a che temperatura regge lo smartphone Le case produttrici consigliano di utilizzare gli smartphone in un determinato intervallo termico che va da 0 a 35 gradi per evitare ogni genere di problema; ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ile gli sbalzi termici non sono i migliori amici degli smartphone. Il gelo d’inverno e le alte temperature d’estate hanno un effetto disastroso sulle prestazioni generali del device, mettendone a rischio il funzionamento in termini di durata dellaridotta, malfunzionamenti software e rallentamenti generalizzati. Quante volte hai dimenticato il telefono sotto al sole e ti è comparso quel messaggio fastidioso di surriscaldamento che ti ha invitato a mettere da parte ilper qualche minuto? Oppure quando hai provato a usarlo mentre stavi sciando e la condensa ha rischiato di rompere le componenti sotto al display? Fino a che temperatura regge lo smartphone Le case produttrici consigliano di utilizzare gli smartphone in un determinato intervallo termico che va da 0 a 35 gradi per evitare ogni genere di problema; ...

Advertising

borghi_claudio : @Marcella_IsBack Ah guarda per me la sopportazione già non c'era molto tempo fa, tutto quello che arriva oltre non… - ineedahugfromhs : perché fa così freddo?? - giusepp60070321 : RT @MaryTerranea: Sbrigatevi a ritwittare perchè sento freddo ?? - pongolehof : RT @MaryTerranea: Sbrigatevi a ritwittare perchè sento freddo ?? - artuporcellino : RT @MaryTerranea: Sbrigatevi a ritwittare perchè sento freddo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché freddo Perché non si vuole riconoscere i successi del capitalismo Allora perché la maggior parte della gente non vuole considerare questi fatti? Una ragione è che ... "Cosa mi importa di numeri e statistiche in questo contesto? Come si può parlare in modo così freddo ...

Curare e prendersi cura ... è esposto a temperature pericolosamente basse ma non avverte il freddo, non fa attività fisica pur ... Jacob Stegenga Oggi non riteniamo più che l'omosessualità sia patologica, non perché sono stati ...

Berrettini 'il freddo': perché è il Del Potro italiano Tiscali.it Allorala maggior parte della gente non vuole considerare questi fatti? Una ragione è che ... "Cosa mi importa di numeri e statistiche in questo contesto? Come si può parlare in modo così...... è esposto a temperature pericolosamente basse ma non avverte il, non fa attività fisica pur ... Jacob Stegenga Oggi non riteniamo più che l'omosessualità sia patologica, nonsono stati ...