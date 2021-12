“Pensi già alla Coppa d’Africa” | la risposta di Anguissa ad un tifoso

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La sconfitta del Napoli con lo Spezia ha fatto scattare le critiche dei tifosi azzurri, anche Frankè finito nella polemica. Al termine del match con lo Spezia,sui social ha postato un suoero: “A volte il calcio è crudele e questa sera lo abbiamo visto. Dobbiamo combattere finofine. Restiamo uniti perché insieme si vince come si perde insieme. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. Forza Napoli sempre“. Un messaggio importante, scritto da un calciatore che si è calato solo da qualche mese nella realtà azzurra. Unperò ha voluto rispondere adscrivendo: “Ha già la testa in, sfortunatamente per noi“. Quasi istantanea ladi ...

