Penarol | il presidente Ruglio | «Caceres? Se vuole noi lo aspettiamo»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ignaciodel, parla del possibile acquisto di Martin, difensore in uscita dal Cagliari Intervistato da Deportes Cap, Ignaciodel, ha parlato del possibile acquisto di Martin, in uscita dal Cagliari. DICHIARAZIONI – «Ci siamo sentiti negli ultimi giorni e penso che ci vedremo il 27 dicembre in occasione della festa di compleanno di Naithan Nandez. Lui sa del nostro interesse verso di lui. Se vorrà unirsi a noi lo aspetteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Martin Caceres ad un passo dall'addio al Cagliari ed anche alla Serie A, il difensore uruguaiano è ormai ai margini del gruppo di mister Walter Mazzarri: al di là delle parole del presidente Tommaso G ...ASCOLTA Ignacio Ruglio, presidente del Penarol, parla del possibile acquisto di Martin Caceres, difensore in uscita dal Cagliari Intervistato da Deportes Cap, Ignacio Ruglio, presidente del Penarol, h ...