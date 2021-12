Pd | Patanè | domani riapre stazione Metro B Policlinico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma –mattinaladellaB”. Lo annuncia in una nota l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané. “Dopo la riapertura del Tram 2 di sabato scorso- aggiunge Patané- riconsegniamo ai romani un altro snodo importante e strategico per la mobilità cittadina. Larappresenta infatti unafondamentale per tutti i residenti della zona, per gli studenti dell’Università La Sapienza, per il personale sanitario e per i pazienti dell’ospedale Umberto I.” “Proprio in considerazione della presenza del, è fondamentale la riapertura di scale mobili e ascensori, a beneficio in modo particolare delle persone con disabilità motorie”. “Ringrazio Atac e Ustif per ...