Parigi riapre gli archivi giudiziari della Guerra d' Algeria

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Francia ha aperto oggi i suoirelativi agli affarie alle inchieste di polizia sullad', in virtù di un testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del ministeroCultura rende consultabili tutti "glipubblici prodotti nel quadro delle questioni relative a fatti commessi in relazione con lad'...

La Francia ha aperto oggi i suoi archivi relativi agli affari giudiziari e alle inchieste di polizia sulla guerra d'Algeria, in virtù di un testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del ...