Papa Francesco interrompe l’udienza settimanale per rispondere al telefono | VIDEO (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un imprevisto ieri ha costretto Papa Francesco a interrompere l’udienza settimanale nell’Aula Paolo VI. Durante i tradizionali saluti, il pontefice si è scusato con uno dei membri del clero in fila per incontrarlo e si è fatto passare il cellulare, mentre gli altri religiosi rimanevano ad aspettare. Un fatto insolito, ma già visto lo lo scorso agosto, quando Francesco aveva interrotto l’udienza generale per rispondere al telefono passato da un collaboratore, nello stupore generale. Un’abitudine da cui lo stesso Francesco aveva messo in guardia qualche settimana prima, con un invito a “staccare la spina”. “Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio”, era ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un imprevisto ieri ha costrettorenell’Aula Paolo VI. Durante i tradizionali saluti, il pontefice si è scusato con uno dei membri del clero in fila per incontrarlo e si è fatto passare il cellulare, mentre gli altri religiosi rimanevano ad aspettare. Un fatto insolito, ma già visto lo lo scorso agosto, quandoaveva interrottogenerale peralpassato da un collaboratore, nello stupore generale. Un’abitudine da cui lo stessoaveva messo in guardia qualche settimana prima, con un invito a “staccare la spina”. “Impariamo a sostare, a spegnere il telefonino, a contemplare la natura, a rigenerarci nel dialogo con Dio”, era ...

Advertising

fattoquotidiano : Papa Francesco: “Aumentano le spese militari e diminuiscono quelle per l’educazione. Chi governa inverta questo rap… - vaticannews_it : #21dicembre Nel messaggio di #PapaFrancesco per la #Giornatamondialedellapace 2022 il dramma delle guerre e le cons… - Corriere : Papa Francesco interrompe l’udienza settimanale per rispondere al telefono - 2017Mutou610 : RT @Nico6410: Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco) #LaPoeticaDelNatale a #CasaL… - Cristin68904460 : RT @diariotv2000: On line, sul sito di @TV2000it, la puntata dedicata all'Udienza generale del 22 dicembre 2021. Appuntamento alle 10:30 pe… -