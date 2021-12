Papa Francesco, il generale Naaman il Siro e la purificazione della Curia (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Siamo tutti noi dei lebbrosi, tutti noi, bisognosi di essere guariti”. Niente analisi sui mali della Curia in quanto struttura, quest’anno, nel discorso per gli auguri natalizi di Papa Francesco nell’Aula della Benedizione. Eppure il discorso è stato seguito da un annuncio ufficiale molto forte, quello che il cardinale Peter Turkson (come anticipato da Huffpost) lascerà l’incarico di Prefetto del Superdicastero di Curia dello Sviluppo umano integrale, dopo - cita il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede - “la visita di valutazione dell’estate scorsa”. Al suo posto l’interim viene assunto dal cardinale Michael Czerny, con suor Alessandra Smerilli come segretario. Il discorso del Papa è stato un discorso su armature vittoriose ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Siamo tutti noi dei lebbrosi, tutti noi, bisognosi di essere guariti”. Niente analisi sui maliin quanto struttura, quest’anno, nel discorso per gli auguri natalizi dinell’AulaBenedizione. Eppure il discorso è stato seguito da un annuncio ufficiale molto forte, quello che il cardinale Peter Turkson (come anticipato da Huffpost) lascerà l’incarico di Prefetto del Superdicastero didello Sviluppo umano integrale, dopo - cita il comunicatoSala StampaSanta Sede - “la visita di valutazione dell’estate scorsa”. Al suo posto l’interim viene assunto dal cardinale Michael Czerny, con suor Alessandra Smerilli come segretario. Il discorso delè stato un discorso su armature vittoriose ...

