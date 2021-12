Paola Perego, la visuale dal basso è da censura: minigonna fin troppo corta. E’ delirio – FOTO (Di giovedì 23 dicembre 2021) La conduttrice Paola Perego si mostra più bella che mai. La visuale dal basso è da censura: minigonna fin troppo corta. E’ delirio…non perderti il post. Paola Perego è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 dicembre 2021) La conduttricesi mostra più bella che mai. Ladalè dafin. E’…non perderti il post.è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

antoniotenorep1 : RT @Antimo_Mallardo: Paola Perego e Simona Ventura che rendono giustizia a Mietta, ma non alla sua canzone ???? Geniali @mietta_official @Si… - Antimo_Mallardo : Paola Perego e Simona Ventura che rendono giustizia a Mietta, ma non alla sua canzone ???? Geniali @mietta_official… - andreapalazzo2 : @TvTalk_Rai @RaiDue @CinziaBancone @sebapucc @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @bianca_guaccero @gmagalli… - donnaelisabetta : @Tremenoventi Cazzarola! Paola Perego... Andreotti... - borraccino_ : Beltrami passa? Sarebbe un problema in meno per lo spelling di Paola Perego e Mara Venier #Sanremo2022 #SanremoGiovani -