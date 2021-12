Pallamano | a Chieti di scena la Emoter Cup con Arabia Saudita e Belgio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) A metà gennaio la Nazionale italiana dimaschile sarà impegnata nelle Isole Faroe per il torneo di qualificazione ai Mondiali 2023 che li vedrà opposti ai padroni di casa, Lussemburgo e Lettonia, ma la formazione allenata da Riccardo Trillini inizierà la preparazione già negli ultimi giorni del 2021. Al Centro Tecnico Federale – “Casa della” digli azzurri giocheranno infatti laCup, un triangolare dove affronteranno le selezioni diper affinare al meglio le armi in vista della partenza per le Faroe. Il primo incontro sarà il 28 dicembre, quando si affronteranno, mentre alle ore 18 di mercoledì 29 toccherà agli azzurri, opposti al ...

La grande pallamano internazionale torna in Abruzzo e a Chieti con un importante appuntamento per la Nazionale senior: la Emoter Adriatic Cup. Dal 28 al 30 dicembre prossimi, nel centro tecnico federale La Casa della Pallamano di Chieti tornerà ad ospitare grazie alla collaborazione della Pallamano Chieti nell'organizzazione dell'evento.