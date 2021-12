Pagamento Pensioni Gennaio 2022: anticipate al 27 dicembre in posta, ritardi in Banca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano importanti novità per il Pagamento delle Pensioni di Gennaio 2022 grazie all’ordinanza della protezione civile n. 816 firmata poche ore fa e che conferma il Pagamento anticipato anche per i prossimi mesi, rendendo ufficiale la data in cui inizieranno i pagamenti e quella in cui finiranno. Ci sarà una differenza di parecchi giorni tra coloro che ritirano la pensione in posta ed hanno il cognome che iniziano con la lettera A e chi injvece inizia con la S-Z e dovrà aspettare il nuovo anno. Vediamo il calendario e tutti i dettagli. Pagamento Pensioni di Gennaio 2022 anticipate dal 27 dicembre, ecco l’ordinanza per poste italiane e banche La protezione civile, visto che lo ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Arrivano importanti novità per ildelledigrazie all’ordinanza della protezione civile n. 816 firmata poche ore fa e che conferma ilanticipato anche per i prossimi mesi, rendendo ufficiale la data in cui inizieranno i pagamenti e quella in cui finiranno. Ci sarà una differenza di parecchi giorni tra coloro che ritirano la pensione ined hanno il cognome che iniziano con la lettera A e chi injvece inizia con la S-Z e dovrà aspettare il nuovo anno. Vediamo il calendario e tutti i dettagli.didal 27, ecco l’ordinanza per poste italiane e banche La protezione civile, visto che lo ...

