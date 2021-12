Organico Covid ATA: proroga per tutti almeno fino al 31 marzo 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un'ulteriore novità per l'Organico Covid ATA: la proroga delle supplenze viene assicurata a tutti fino al 31 marzo 2022, ovvero fino al termine dello stato di emergenza. E' quanto riferiscono le senatrici del MoVimento 5 Stelle in Commissione cultura Mariolina Castellone, Danila De Lucia, Michela Montevecchi, Loredana Russo, Orietta Vanin. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un'ulteriore novità per l'ATA: ladelle supplenze viene assicurata aal 31, ovveroal termine dello stato di emergenza. E' quanto riferiscono le senatrici del MoVimento 5 Stelle in Commissione cultura Mariolina Castellone, Danila De Lucia, Michela Montevecchi, Loredana Russo, Orietta Vanin. L'articolo .

