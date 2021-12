Ordinanza Campania, De Luca: “Inevitabili nuove restrizioni: troppi irresponsabili” (Di giovedì 23 dicembre 2021) De Luca si pronuncia in merito alle restrizioni adottate in Campania per limitare i contagi Covid. “Totale irresponsabilità: Inevitabili ulteriori misure nei prossimi giorni per il contenimento dei contagi” afferma il Presidente. Campania, De Luca: “Inevitabili nuove restrizioni” Il Presidente Vincenzo De Luca si è espresso in merito alle misure restrittive in via di applicazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Desi pronuncia in merito alleadottate inper limitare i contagi Covid. “Totaletà:ulteriori misure nei prossimi giorni per il contenimento dei contagi” afferma il Presidente., De: “” Il Presidente Vincenzo Desi è espresso in merito alle misure restrittive in via di applicazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

